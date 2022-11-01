Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, çekildi? Yürek Çıkmazı konusu? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı 1 bölüm full izle

Yürek Çıkmazı dizisinin hangi kitaptan uyarlandığı merak konusu oldu. Ayla Hacıoğulları, Vilmer Özçınar'ın senaryosunu yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Alp Nevruz, Ayça Bingöl, Mesut Akusta ve Dilara Aksüyek gibi isimler yer alıyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan, şiddet mağduru bir kadının duygu yüklü hikayesini anlatan Yürek Çıkmazı uyarlama mı? Yürek Çıkmazı hangi kitaptan uyarlama? Peki, Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı hangi sokak, nerede çekiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmayı bekleyen Yürek Çıkmazı dizisi yeni sezonda yayımlanacak olup merakla beklenilen dizilerden.

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Büyük bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapan dizi fragmanı ile dikkat çekti. Yürek Çıkmazı dizinin ilk bölümü (1 Kasım Salı 2022 tarihinde) bu akşam ilk bölümü ile TRT 1'de ekranlara gelecek.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay ve İlayda Ildır yer alıyor. Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

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YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR? ÇEKİLDİ?

Yürek Çıkmazı dizisi, Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Bu sokak, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.

YÜREK ÇIKMAZI UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğuna da dikkat çekiliyor.

KİTABIN TANITIMI NASIL?

"Sadece yaşama sebebi olan çocuklarını düşünen bir anneydim. Bu işte bir yanlışlık vardı ama neydi? Bana yaşama hakkı veren Allah'ım, niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? Yaşamak buysa yaşayan bir ölüden farksızdım.

Ben Allah'ın bize yardım edeceğine inanmıyordum. Yardım etmeye niye ihtiyaç duyuyordu ki? Bizi babasız yaratsaydı olmaz mıydı? Ya da zengin ve mutlu olsaydık?

Çocuk bile olamadan yetişkinliğe geçmiştim. Zaten ne oyuncağım olmuştu, ne de oyun oynadığım bir günüm. Şimdi ise kendimi işçi çocuk olarak bulmuştum. Çocuksam nasıl işçi olabilirdim ya da işçiysem nasıl çocuk?

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