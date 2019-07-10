0553 313 94 23

Yürek burkan olay! Eşinin cansız edeni ile 25 saat kurtarılmayı bekledi

İzmir’de yürek burkan bir olay gerçekleşti. Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:19
Yürek burkan olay! Eşinin cansız edeni ile 25 saat kurtarılmayı bekledi

Edinilen bilgiye göre; İzmir’den Didim’in Balat Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son dün saat 16.30’da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

KANALA DÜŞTÜĞÜ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Boyacı çiftinin, geliş güzergahındaki tüm şehir polis kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobilin gişelerden geçtikten sonra Balat Mahallesi güzergahına gittiğini tespit etti. Bölgede yaşlı çiftin yakınlarıyla birlikte arama çalışması yapan ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Boyacı çiftini taşıyan aracın en son görüldüğü gişelere 40 kilometre mesafedeki bir köprü üzerindeki güvenlik kamerasından aracın su dolu kanala uçtuğunu tespit etti.

BOĞAZINA KADAR SUDA BEKLEDİ

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, şoför koltuğunda oturan Hakkı Boyacı'nın öldüğünü, eşi Emine Boyacı’nın ise otomobilin içerisinde boğazına kadar gelen suya rağmen yaşadığını gördü. Yardım talep edilmesi üzerine araçtan çıkartılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 25 saat boyunda su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı’nın burun üstü çakılan araçta ön koltuktan arka koltuğa geçmeyi başarması sayesinde hayatta kaldığı belirlendi. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hakkı Boyacı’nın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 05:32
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. izmir
  4. aydın
  5. Germencik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da kan donduran olay... Damat dehşet saçtı
    1. Adana'da kan donduran olay... Damat..
    2. 25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri..
    3. İstanbul Kağıthane'de "riskli alan"..
    4. Dev kanadı taşıyordu... Tarlaya devrildi
    5. Yürek burkan olay! Eşinin cansız edeni..
    6. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    7. ABD önerdi... Fransa ve İngiltere..
    8. Cumhurbaşkanı Babacan hakkında ilk kez..
    9. 10.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD..
    11. FARC’ın izini kaybettiren önemli..
    12. Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli..
    13. Hafter güçlerinden Giryan kentine hava..
    14. Başkent’te kuyuya düşen 6 yaşındaki..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. Yemen hükümeti ve Uluslararası Af..
    17. Sömürge parasının yerini “Eco” alacak
    18. KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı!..
    19. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    20. Londra'da "Cemal Kaşıkçı Suikasti:..
    21. Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
    22. Libya'da silahlı grubun baskını sonucu..
    23. ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
    24. Senegal’in güneyinde 12 ayrılıkçı..
    25. Güney Amerika’da en fazla cinayet..
    26. Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    27. Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk..
    28. Nijer’in kuzeyindeki Fransız askeri..
    29. Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3’ü..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Babacan,..
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!