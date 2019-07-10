0553 313 94 23

Yürek burkan olay! Eşinin cansız bedeni ile 25 saat kurtarılmayı bekledi

İzmir’de yürek burkan bir olay gerçekleşti. Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:19
Yürek burkan olay! Eşinin cansız bedeni ile 25 saat kurtarılmayı bekledi

Edinilen bilgiye göre; İzmir’den Didim’in Balat Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son dün saat 16.30’da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kanala düştüğü kameradan tespit edildi

 

Boyacı çiftinin, geliş güzergahındaki tüm şehir polis kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobilin gişelerden geçtikten sonra Balat Mahallesi güzergahına gittiğini tespit etti. Bölgede yaşlı çiftin yakınlarıyla birlikte arama çalışması yapan ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Boyacı çiftini taşıyan aracın en son görüldüğü gişelere 40 kilometre mesafedeki bir köprü üzerindeki güvenlik kamerasından aracın su dolu kanala uçtuğunu tespit etti.

Boğazına kadar suda bekledi

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, şoför koltuğunda oturan Hakkı Boyacı'nın öldüğünü, eşi Emine Boyacı’nın ise otomobilin içerisinde boğazına kadar gelen suya rağmen yaşadığını gördü. Yardım talep edilmesi üzerine araçtan çıkartılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 25 saat boyunda su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı’nın burun üstü çakılan araçta ön koltuktan arka koltuğa geçmeyi başarması sayesinde hayatta kaldığı belirlendi. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hakkı Boyacı’nın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 05:32
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. izmir
  4. aydın
  5. Germencik

YORUM YAZ

  • YAŞARYAŞAR1 sa önce
    Ölene Rahmet, kalana da Allan sabır versin. Çok zor bir durum.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak
  1. Dünyanın en iyileri İstanbul'da..
  2. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
  3. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
  4. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
  5. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
  6. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
  7. Asya borsaları
  8. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
  9. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
  10. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
  11. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
  12. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
  13. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
  14. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
  15. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
  16. Migros’tan perakende alanında bir ilk
  17. PKK üst yönetimi panikte
  18. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
  19. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
  20. Van’da kaçak sigara ve para ele..
  21. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
  22. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
  23. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
  24. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
  25. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
  26. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
  27. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
  28. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
  29. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
  30. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Günün Karikatürü

10 Temmuz 2019
Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"