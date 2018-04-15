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Yürek burkan görüntü! Ayağa kaldırmak için...

Gaziantep'te aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpeği, başka bir köpek ayağa kaldırmak için çaba sarf etti.

15 Nisan 2018 Pazar 15:33
Yürek burkan görüntü! Ayağa kaldırmak için...

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde oynayan 2 köpekten birine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Önce olay yerinde duran duran sürücü, köpeği karton koli zannettiğini söyleyerek, olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine hayvan severler, olay erine geldiklerinde yürekleri burkan manzara ile karşılaştı.

Kazadan kurtulan bir köpeğin yerde hareketsiz yatan yaralı köpeğin başından ayrılmadığını gören hayvan severler, köpeğin zaman zaman ise yaralı hayvanı ayağa kaldırmak için çabaladığını fark etti. Hayvan severler tarafından cep telefonu ile görüntülenen o anlarda, köpeğin kazada yaralanan köpeği ayağa kaldırmak için dakikalarca uğraştığı görüldü.

Öte yandan, İslahiye ilçesinde cep telefonu ile görüntülenen bir başka olayda ise bir köpeğin, daha önceden takılan küpe nedeniyle kulağında yara oluşan başka bir köpeği yalayarak, tedavi etmesi dikkat çekti. Uzmanlar, köpeklerin salyasında bulunan tiyosiyanat adlı maddelerin antiseptik etkisi olduğunu belirterek, hayvanların birbirlerini yalayarak, tedavi edebildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:33
  1. Gaziantep

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