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"Yüreğumun Orta Yeri" başlıklı sergi açıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşan sergi, 10 Mart'a kadar görülebilecek

05 Mart 2019 Salı 16:36
"Yüreğumun Orta Yeri" başlıklı sergi açıldı

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Varol Uzlu'nun Doğu Karadeniz kadınlarını fotoğrafladığı "Yüreğumun Orta Yeri" başlıklı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu'nda açılan sergi, Doğu Karadeniz kadınının yaşam hikayesini ele alan 32 fotoğraftan oluşuyor.

Fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde kadına yönelik şiddetin yoğunluğuna ve Doğu Karadeniz kadınının güçlü yapısına dikkati çekmek için böyle bir sergi açtığını söyledi.

Uzlu, fotoğraflarıyla Anadolu kadınının özlemini, direncini, hayata bakışını ve toprağa bağlılığını anlattığını belirterek, "Özellikle Karadeniz kadınının güçlü ve baskın karakteriyle zor doğa koşullarındaki inatçı ve tatlı mücadelesine tanıklık etmek istedim. Yakaladığım karelerle sanatseverlere, karakterlerimden çıkaracakları ve kendi hayal güçleriyle yazacakları yeni öyküler sunmaya çalıştım." dedi.

"Yüreğumun Orta Yeri" ismiyle kadının sevgisini vurgulamaya çalıştığını aktaran Uzlu, 5 sene süren çalışmanın toplamda 80 fotoğraftan oluştuğunu ve 20 yazarın kadınla ilgili makalelerinin yer aldığı bir kitap çalışması haline de getirileceğini dile getirdi.

Sanatçı, sergiyi Paris'te açmak için girişimde bulunduklarını belirtti.

"Yüreğumun Orta Yeri" başlıklı sergi, 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:36
  1. "Yüreğumun Orta Yeri"
  2. Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Varol Uzlu
  3. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu'

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