Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram temizliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yüreğir’de vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve cemevleri düzenli bir şekilde temizleniyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri ibadethanelerin bahçesinde bulunan ağaçların bakımı yapıp çevre temizliği yapıyor. Ekipler ayrıca bina içindeki kullanım alanlarını hijyenik malzemelerle temizliyor.

Yüreğir’de bulunan 155 cami, 43 kuran kursu, 3 cemevinin temizliğinin her hafta düzenli olarak yapıldığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İbadethaneler halkımızın ortak değerleridir. Bütün ibadethanelerimize aynı değeri veriyoruz. Yüreğir’deki bütün ibadethanelerimizin temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Bundan sonra da temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Hadis-i Şerifte belirtildiği üzere ‘temizlik İmandandır’ ’’ şeklinde konuştu.

Cami gibi kutsal alanlar ve diğer tüm ibadethaneler ortak amaç için yapılmış olup, yoğun bir insan trafiğine maruz kalan yerler olduğunu Kocaispir, ’’Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içerisinde yapmaları için bütün ibadethaneleri düzenli olarak temizliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bize oy versin vermesin herkese eşit mesafedeyiz. Nerede bir sorun varsa diline, dinine, ırkına bakmadan çözmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Dinimizde de olduğu gibi temizliğin önemi oldukça büyüktür. Camiler, kuran kursları ve cemevleri ibadet edilen mekanlar olduğu için kir, kötü kokuve pislik olmamalıdır’’ dedi.