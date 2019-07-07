Yüreğir’de yaz spor okulu başladı

Yüreğir Belediyesi tarafından 9 branşta yaklaşık 3 bin çocuğa ‘Yaz Spor Okulları’nda eğitim verilecek. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunma amacıyla açılan spor okullarının başlama töreni gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Yaz Spor Okulları’ başladı. 7-14 yaş grubu çocukların katıldığı spor okullarının başlama töreni, Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Törende mini futbol gösterisi, tekvando gösterisi ve forma dağıtımı gerçekleştirildi. 9 branşta 3 bine yakın çocuğun faydalanacağı yaz spor okullarında çocukların güzel dostluklar kurması ve bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yüreğirli çocukların yaz aylarını en verimli şekilde geçirmeleri için yaz spor okulunu açtıklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaz Spor Okullarımızla futbol, voleybol, tenis, tekvando, satranç, basketbol, badminton, masa tenisi ve güreş branşlarında eğitim vereceğiz. Amacımız bütün çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp, aynı zamanda, yetenekli gençlerimizi keşfederek onların önünü açmaktır. Sporla uğraşan çocuklarımız sokağın olumsuz koşullarından da uzak kalacaklardır" dedi.

Yüreğir’de spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını belirten Kocaispir, "Yaz Spor Okuluna gelen bütün çocuklarımızın malzemeleriniücretsiz olarak biz veriyoruz. Futbol okullarında çocuklarımız yaz aylarında zamanlarını sporla en güzel şekilde değerlendirebilecekler” ifadelerini kullandı.