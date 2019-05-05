0553 313 94 23

Yüreğir’de Ramazan coşkusu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:44
Yüreğir’de Ramazan coşkusu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.


Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde her gün iftar ve Ramazan şenlikleri düzenlenecek. Ramazan’ın ruhuna uygun, tasavvuf dinletisi, Kuranı Kerim tilaveti, ney dinletisi, ilahiler ve meddah, balon şov, Hacivat/Karagöz, kukla, illüzyon, çocuklar ve büyükler için yarışmalar ve çeşitli etkinliklereRamazan ayı boyuncaşenliklersürecek.


Mahallelerde düzenleneceksokak iftarlarında vatandaşlarla buluşacak olan Başkan Kocaispir ’’Üç ayların başı Rahmet, ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır’’ diyerek 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Yüreğir’de sahur ve iftar programlarıylavatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Başkan Kocaispir, ’’Toplu sahur ve iftar programlarıyla Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı bulacağız. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.



25 noktada ve her gün Kültür Merkezi önünde iftar


Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeği verileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı bölgelerinde de ve farklı günlerde iftar ve sahur programı düzenleneceğini söyledi.


6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarın Yavuzlar-Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallelerine yönelik olarak Yavuzlar eski semt pazarında verileceğini belirten Kocaispir, vatandaşları iftarlara katılmaya davet etti.


Şehit aileleri, STK’lar, öksüz ve yetimler, meslek gruplarıyla da ayrı ayrı iftar programı düzenlenirken Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi Önünde sahur programı da düzenlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurca'da festival heyecanı sürüyor
    1. Çukurca'da festival heyecanı sürüyor
    2. 400 adet gelincik derisi ve 25 bin..
    3. Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar..
    4. Adalet Bakanı Gül, Noterler Günü’nü..
    5. Yenimahalle’de “3T” temalı bilim..
    6. Bina çatısındaki odunluk yangını..
    7. Anadolu’da unutulan Hitit kenti
    8. Kurtalan’da minik çocuklar tiyatro ile..
    9. Öğrencilerden Piazza’da sergi
    10. Atletikspor U15 takımı 2.turda veda..
    11. Denizli’de engelli bireyler namazda..
    12. İntihar girişiminde bulunan şahıs ağır..
    13. Komünist başkanın makyajı erken döküldü
    14. Altın düşüşe geçti! İşte gram ve..
    15. Cebinizdeki kalem ya da taktığınız..
    16. Babacan'dan konut alana eşyası hediye
    17. Camilerde Ramazan temizliği devam..
    18. Gamze Özçelik'i Türk bayraklarıyla..
    19. Başkan Örki: “Eğitim için tüm..
    20. Liverpool-Barcelona maçını Cüneyt..
    21. Valbuena görünmeyince çocuğu kenara..
    22. Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen..
    23. Suda kaybolan kepçe operatöründen kötü..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Toroslar’daki saklı güzellik "Uçansu..
    26. Uzmanlardan Ramazan için "üç öğün..
    27. İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika..
    28. "Kimse parasıyla sağlıksız ürün..
    29. Milli ürünlere milli lastik
    30. Kartepe´de 58 davulcu görev yapacak
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!