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Yüreğir’de oylar yeniden sayılacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Adana’nın Yüreğir ilçesindeki belediye seçimlerine yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayılacak.

02 Nisan 2019 Salı 23:19
Yüreğir’de oylar yeniden sayılacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Adana’nın Yüreğir ilçesindeki belediye seçimlerine yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayılacak.


Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir 103 bin 646, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ise 99 bin 988 oy aldı. CHP’nin oyların yeniden sayılması yönünde yaptığı itiraz seçim kurulu tarafından kabul edilince, Oyların toplandığı Yüreğir Kültür Merkezi önünde AK Parti’li ve CHP’li vatandaşlar nöbet tutmaya başladı. Polis ekipleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak iki grup arasında kavgası çıkmasının önüne geçiyor.


CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, “Yüreğir 1. ve 2. bölge seçim kurulu seçim sonuçlarına yaptığımız itiraz sonucu yeniden sayım kararı vermiş ve bu karar CHP Adana İl Örgütü avukatlarına tebliğ edilmiştir. Sayım işlemi 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacaktır. İl avukatlarımız sayımın başlayacağı saate kadar gece boyunca oy torbalarının başında nöbette olacaktır. Halkımızın iradesinin gerçek anlamda tecellisi için verdiğimiz bu mücadelede yurttaşlarımızın kullandığı her oya sahip çıkacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:19
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