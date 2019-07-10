Yüreğir’de numarataj çalışmaları başladı

Yüreğir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri gezerek sokak ve kapı numaralarını güncelliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, numarataj çalışmalarının önemine değinerek, ’’Navigasyon ülkemizde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan binaların ve sokakların numaralandırılması, güncellenmesi, numaralandırılan bina ve sokaklara ait adreslerin ulusal veri tabanına işlenmesi çok önemlidir" dedi.

Numarataj güncelleme çalışmalarının Yüreğir’in bütün mahallelerinde yapılacağını belirten Kocaispir ’’Yapılaşma numarataj ile başlar. İmar durumu alınan bir parselde, daha proje aşamasında konuya müdahil olan numarataj daha sonra bina tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alıncaya kadar geçen tüm süreçlerde ulusal adres veri tabanı ile iletişimli olarak konunun içerisindedir. Adres sisteminin mekana dayalı olarak kurulması, adreslere sahada daha kolay ulaşılabilmesi, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, ruhsatlar, kaçak yapılar, gelire konu hizmetlerin mekansal olarak takip edilebilmesidir. Bu işlemlerin sağlıklı yürümesi için mahalle sınırlarının tespiti, sokak isimlerinin verilmesi ve binalara kapı numarası verilmesi, silinen sokak ve kapı numaralarının yeniden yazılması işlemleri başladı. Vatandaşlarımız ve posta görevlileri aradıkları adresleri artık rahatça bulabilecekler” diye konuştu.

Yakın zamanda numarataj çalışmaları yapılamadığı için kapı ve sokak numaralarının silindiğini belirten Başkan Kocaispir, ’’Değişik sebeplerden dolayı daha önce yazılan sokak ve kapı numaraları silindiği için vatandaşlarımız aradığı adresi bulmakta zorlanıyorlardı. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda numarataj çalışmalarını başlattık. Bütün mahallelerimiz taranarak bütün eksiklikler giderilecektir’’ şeklinde konuştu.