Yüreğir’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde 5 merkezde kurban satışı, 16 merkezde ise kesim alanı belirlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurban kesecek vatandaşların öncelikle sağlıksız ve çirkin görüntülerin yaşanmaması açısından cadde ve sokaklarda kesim yapmaması gerektiğini söyledi. Kesim noktalarında her türlü alt yapı ve belediye hizmetleri verildiğini belirten Başkan Kocaispir, ’’İsteyen vatandaşımız kendi kurbanını kesim noktalarında ücretsiz kesebilecektir. Bayram süresince belediye hizmetleri aralıksız sürecektir” dedi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan’da kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Öncelikle hayvanların kör, topal olmaması, boynuzlarının kırık olmaması gerekmektedir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir.”

Kurban satış yerleri: Serinevler Mahallesi, Yüreğir Devlet Hastanesi önü, Kışla Mahallesi Ali Hoşfikirer Stadyumu önü Atakent Mahallesi, D 400 Karayolu yanı, Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi, Akdeniz Mahallesi Eski Hayvan Pazarı yeri

Kurban kesim yerleri: Karoto Oto Yıkama Yenidoğan Mahallesi 2166 Sokak No 2, Doğankent Oto Yıkama Gazipaşa Mahallesi, Doğankent Atatürk Cad. No:32, Orçun Oto Yıkama PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi No 581, İnan Oto Yıkama Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı No 49/A, Alveroğlu Oto YıkamaÇamlıbel Mahallesi Zambak Caddesi. No:1, Civan Oto YıkamaDadaloğlu Mahallesi 2557 Sokak. No: 8, Yaman Oto Yıkama Levent Mahallesi, Levent Caddesi No:14/A, Arkadaş Oto Yıkama Sarıçam Mahallesi, 2469 Sokak No.8, Abay Oto Yıkama Kiremithane Mahallesi, Kozan Caddesi No: 446/C, Fırat Oto Yıkama Dadaloğlu Mahallesi, 2560 Sokak No: 48, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma Derneği Akıncılar Mahallesi 3972 Sokak No: 4/A, Efe Lastik ve Oto Yıkama PTT Evleri Mahallesi Mimoza Caddesi No: 100, Kılıç Oto Yıkama Kışla Mahallesi 4448 Sokak No: 32, Tarsus Eshabı Keyf Hayır Derneği Kazım Karabekir Mahallesi, Gül Hatmi Caddesi No: 79, Dr. Oto Yıkama Selahattin Eyyübi Mahallesi 3809 Sokak No: 24, Gül Oto Yıkama Karacaoğlan Mahallesi, 3721 Sokak No: 4