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Yüreğir’de kına konakları ve salonlar şehit ailelerine ücretsiz

Yüreğir Belediye Meclisi, birinci derece şehit yakınlarının belediyeye ait Kültür Merkezi ve Kına Konaklarından ücretsiz faydalanmasını sağlayan gündem maddesini oy birliği ile kabul etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Yüreğir’de kına konakları ve salonlar şehit ailelerine ücretsiz

Yüreğir Belediye Meclisi, birinci derece şehit yakınlarının belediyeye ait Kültür Merkezi ve Kına Konaklarından ücretsiz faydalanmasını sağlayan gündem maddesini oy birliği ile kabul etti. Ayrıca nikah işlemleri için belediyenin aldığı harçlar da birinci derece şehit yakınlarından artık alınmayacak.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mecliste yaptığı açıklamada, “Yüreğir Belediye Meclisimiz, tüm siyasi partilerin iştiraki ile birinci derece şehit yakınlarımızdan gerek Kültür Merkezimizdeki salonların kullanımı, gerek kına konaklarımızın kullanımı ile ilgili hiçbir ücret alınmamasına oy birliği ile karar verdi. Bu karar meclisimizin, Yüreğir ittifakı olarak hepimizin, tüm siyasi partilerimizin ortak kararıdır. Tüm meclis üyelerimizle Yüreğir’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Başkan Kocaispir, Yüreğir Belediyesi olarak şehit ailelerine tam destek verdiklerini söyleyerek, “Millet olarak bizlere emanet olan şehit ailelerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Oy birliği ile aldığımız bu karar ve bu düzenleme, en azından şehit yakınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına güzel ve anlamlı bir uygulama oldu” şeklinde konuşu.


Öte yandan konuyla ilgili gündem maddesi görüşmeleri esnasında meclis üyelerinden gelen teklifle yine birinci derece şehit yakınlarına Yüreğir Belediyesindeki nikah işlemlerinde harç ücreti alınmaması kararı oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
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