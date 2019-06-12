0553 313 94 23

Yüreğir’de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve cemevleri düzenli bir şekilde temizleniyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
Yüreğir’de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve cemevleri düzenli bir şekilde temizleniyor.


PTT Evleri Mahallesinde bulunan cemevinde genel temizlik yapıldı. Bina çevresindeki çöpleri toplayarak, çevre temizliği yapan ekipler ayrıca bina içindeki kullanım alanlarını hijyenik malzemelerle yıkayarak temizledi.


Cemevinde yapılan temizlik çalışmalarını inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İbadethaneler halkımızın ortak değerleridir. Bütün ibadethanelerimize aynı değeri veriyoruz. Yüreğir’deki bütün ibadethanelerimizin temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Bundan sonra da temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere ‘Temizlik imandandır.’ Ülkemizde farklı dil ve dindeki vatandaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler hiç bir zaman bizi ayrıştıramayacaklardır. Çünkü biz asırlardır bu topraklarda bir ve beraber yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz” dedi.


Vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmalarının önemli olduğunu belirten Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bize oy versin vermesin herkese eşit mesafedeyiz. Nerede bir sorun varsa diline, dinine, ırkına bakmadan çözmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğir’deki vatandaşlarımız her şeyin en iyisine ve güzeline layıktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harmancık Belediyesi miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı
    1. Harmancık Belediyesi miniklere..
    2. Pendik Yeni Mahalle’de bir anaokulunun..
    3. "Merkez Bankası faizi indirim sinyali..
    4. Selçuk’ta Gezici Sergi etkinliği
    5. Gemlik Gübre Fabrikası’ndan patlama..
    6. Emniyette koordinasyon toplantısı
    7. Kastamonu’da Robotik Kodlama..
    8. Polisten okul çevresinde güvenlik..
    9. Parkta otururken Ebabil kuşu buldu
    10. Aracında bıraktığı 60 bin lirayı..
    11. Hasan Polatkan Ortaokulu’na kalite..
    12. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    13. Vatandaşa hakaret eden pazarcı..
    14. Barajlar dolu, su problemi yaşanmayacak
    15. Rusya'da muhalif gazeteciye destek..
    16. Cenaze namazını müftü babası..
    17. Denizde can pazarı
    18. Efeler’de en çok atıl pil ve yağ..
    19. Bingöl'de yola tuzaklanan 50 kiloluk..
    20. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi:..
    21. Hamas'tan Arap ülkelerinin..
    22. Engin Özkoç, tren kazasında hayatını..
    23. Canan Karatay'dan çok kritik uyarı:..
    24. "İntihar eden Gülen"in olduğu iddia..
    25. O muhtar mazbatasını aldı
    26. Beşiktaş'taki saldırının faili..
    27. Buca’da 14 branşta yaz kursları..
    28. ŞİÖ zirvesine katılacak Modi'nin uçağı..
    29. Tokat’ta otomobiller çarpıştı: 10..
    30. Fuzuli Caddesi asfaltlandı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu