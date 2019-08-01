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Yüreğir’de doğalgaz çalışmalarına hız verildi

Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde doğal gaz borusu döşeme çalışmaları yapılan törenle başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
Yüreğir’de doğalgaz çalışmalarına hız verildi

Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde doğal gaz borusu döşeme çalışmaları yapılan törenle başladı.


Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde doğal gaz borusu döşeme çalışması başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi.


Törende bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, doğal gaz kullanımının ve yatırımların artması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirterek, "Doğal gazın kullanım kolaylığını, konforunu ve ne önemlisi de ekonomikliğini bilmeyen yok. Yüreğirli vatandaşlarımız bu yakıttan faydalanmayı hak ediyor. Yüreğir’e daha fazla doğal gaz hattı döşenmesi için çabalayacağız. Yüreğir’e yapılacak her zaman destekleyeceğiz. Yüreğirli vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık" diye konuştu.


AKSA Gaz Bölge Müdürü Tufan Duman ise doğal gazın geldiği bölgeye artı bir değer kattığını belirterek, Kocaispir’e yardımları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Karacaoğlan Mahallesi’de yapılan törene AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
  1. doğa

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