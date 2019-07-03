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Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı. Başkan Zeydan Karalar, sporun barış ve kardeşlik ortamını geliştirdiğini, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade ederek, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.


Seyhan Mahallesi’ndeki Seyhan Halı Saha’da gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergül Halisçelik yaptı. Güney mahalleleri arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 32 takım katılıyor.



Sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutma özelliği var


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, turnuvaya katılan sporcularla ve maçı izlemeye gelen hemşehrileriyle sohbet etti. Final maçında kendisini aralarında görmek istediklerini belirten mahalle sakinleri ve sporcularla anılarını tazeleyen Başkan Zeydan Karalar, “Bu saha bana yabancı değil. Yeni halini de beğendim. Bu halı sahada çok gol attım, spor yaptım. İyi zaman geçirdiğimiz bir spor tesisinde, Adana Büyükşehir Belediyemizin bir etkinliğine dair açılış maçında bulunmak büyük keyif” dedi.


Başkan Zeydan Karalar, sporun birleştirici, kaynaştırıcı ve kötü alışkanlıklardanuzak tutma özellikleri bulunduğunu belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür faaliyetler düzenlemeye, amatör sporu olanaklar doğrultusunda desteklemeye devam edeceğini söyledi.


Turnuva finali 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kutlama şeklinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
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