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Yüreğir Aşevi 2 bin 500 vatandaşı doyuruyor

Adana’da Yüreğir Aşevi, günde üç öğün olmak üzere 2 bin 500 kişiye yemek dağıtıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Yüreğir Aşevi 2 bin 500 vatandaşı doyuruyor

Adana’da Yüreğir Aşevi, günde üç öğün olmak üzere 2 bin 500 kişiye yemek dağıtıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 5 bin vatandaşa yemek dağıtımı yapmayı hedeflediklerini belirterek, Yüreğir’de aç ve açıkta hiçbir vatandaşı bırakmamayı amaçladıklarını söyledi.


Adana’da gelir düzeyi düşük olan Yüreğirli vatandaşlar, Yüreğir Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi’nden yemeklerini alıyor. 1997 yılından bu yana hizmet veren aşevinin daha fazla vatandaşa ulaşması için çalışma hazırlanan aşevinde artık günde 2 bin 500 kişiye günde üç öğün olmak üzere yemek dağıtılıyor.


Fiziki şartları iyileştirilen ve 2 milyon 376 bin lira kaynak ayrılan aşevinde bugün Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç’in katılımıyla vatandaşlara yemek dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, yemek dağıtımı yapan Vali Demirtaş ve Kocaispir’e sevgi gösterilerinde bulundu.


Yemek dağıtımından sonra açıklamalarda bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, aşevi uygulamasının bir seçim vaadi olduğunu ancak bundan öte bir görev olduğunu dile getirerek, “Günlük 2 bin 500 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. İnşallah bu sayıyı kısa sürede 5 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Gerekli teçhizatlar alındı. Amacımız Yüreğir’de aç ve açıkta kimseyi bırakmamaktır. Ayrıca aşevine gelemeyen vatandaşlarımıza da iki aracımızla yemek götüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
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