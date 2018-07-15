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Yüreği yanan şehit annesinin feryadı: FETÖ'cüleri asın!

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "Benim oğlum şerefiyle gitti, onlar şerefsizce öldü. Ne olur o FETÖ'cüleri asın. Onları ülkede barındırmayın. " diye feryat etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:32
Yüreği yanan şehit annesinin feryadı: FETÖ'cüleri asın!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "Benim oğlum şerefiyle gitti, onlar şerefsizce öldü." dedi.

Aydın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşları, şehitliklere çelenk bıraktı.

Daha sonra tören, Kemer Mezarlığındaki şehitlikte devam etti.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

Eker'i, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ teselli etti.

'FETÖ'CÜLERİ ASIN'

"Allah FETÖ'nün belasını versin" diyen Eker, "Çocuklarımızı ne hale getirdiler. Çocuğum vatanı milleti için şehit oldu. Ne olur o FETÖ'cüleri asın. Onları ülkede barındırmayın. Bu annelerin içindeki alevi azıcık da olsa söndürün." ifadelerini kullandı.

Oğlunun, düğününü göremeden şehit olduğunu dile getiren Eker, "Ben oğluma düğün yapacaktım ama yapamadım. Şimdi herkes burada, dostlarımız gelmiş, oğlumun düğününü böyle yapıyoruz. Benim oğlum şerefiyle gitti, onlar şerefsizce öldü." dedi.

Baba Nihat Eker de evladının vatana hizmet yolunda şehit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi gibi bizi de ödüllendirdi. Şehit babası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun. 15 Temmuz bizim zaferimiz. Tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldı. Artık ülkemizi kimse yıkamaz, bölemez. Birlik ve kardeşlik içinde herkes vatanına sahip çıkıyor. En önemlisi de Türkiye, şehitlerine sahip çıkıyor."

Törene, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Aydın İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süleyman Gürz, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:32
  1. Aydın
  2. fetö
  3. 15 Temmuz

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