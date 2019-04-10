Yurdagül: “Ülkemizin aydınlık geleceği için birlikte güzel işlere imza atacağız”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle polis merkezine sürpriz ziyaret gerçekleştirip polislerle sohbet etti. Adana Adliyesi’nde görev yapan polislerle de bir araya gelen Yurdagül, çalışmalarından dolayı tüm polislere teşekkür ederek, “Adli görevleri nedeniyle birlikte çalıştığımız emniyet teşkilatımızla ülkemizin aydınlık geleceğinde birlikte daha güzel işlere imza atacağımızı umuyorum” dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri çerçevesinde Adana Adliyesi Koruma Büro Amirliği’nde görev yapan polisleri ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür etti. Emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Günü’nü kutlayan Yurdagül, adliyenin güvenliğini sağlayan polislerle sohbet edip karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Polis merkezine sürpriz ziyaret

Başsavcı Yurdagül ayrıca, Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği’ne de 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada görevli emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Günü’nü kutlayıp görevlerinde başarılar dileyen Yurdagül, polisliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Vatandaşların yargı hizmetlerini güvenli bir şekilde alması için emniyet güçlerine büyük bir görev düştüğünü kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, “Bugün, dünya üzerinde 174 yıllık geçmişi olmayan çok sayıda ülkenin bulunduğu dikkate alınırsa, Türk polis teşkilatının 174’üncü yılını kutluyor olmamız çok değerlidir. Bütün kurumlarıyla güçlü bir devlet geleneği olan ülkemizin birlik ve bütünlüğünün, huzur ve güvenin teminatı, adli görevleri nedeniyle yakın çalışma arkadaşlarımız olan tüm emniyet teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, ülkemizin aydınlık geleceğinde birlikte daha güzel işlere imza atacağımızı umuyorum” diye konuştu.