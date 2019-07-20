0553 313 94 23

Yurdaer Şahin: “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığını söyleyerek, “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var” dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:51
Yurdaer Şahin: “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığını söyleyerek, “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var” dedi.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin bitmesinin ardından geçim derdinin başladığını kaydeden Şahin, Türkiye’de çığ gibi büyüyen bir işsizliğin olduğunu ve hükümetin bu konularda çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.


Türkiye’nin kalkınma ve rahatlama projesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Şahin, “Yorucu ayları geride bıraktık. Yerel seçimleri ve ardından tekrarlanan İstanbul seçimlerini atlattık. Artık seçimler bittiğine göre geçim derdi başladı. Seçim döneminde verilen sözleri ve vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Ülkede çığ gibi büyüyen bir işsizlik var. Bunlarla ilgili ne gibi önlemler alınacak bilemiyoruz. Şuanda gündemde yoğun bir önlem paketi de yok. Sanayici, esnaf, tüccar, memur hepsi sıkıntı yaşıyor. Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var. Kalkınma ve rahatlama projesine ihtiyacı var. Artık gündemi bunların meşgul etmesi gerekiyor. Görünürde seçimde olmadığına göre artık gerçeklerle yüz yüzeyiz. Bu gerçekleri iyi inceleyip ve araştırıp çıkış yolları bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


‘Artık boş vaatler ile kaybedecek vakit yok’ diyen Yurdaer Şahin, “Ülkemizi, esnafımızı ve tüccarımızı rahatlatacak çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Artık boş vaat ve boş sözlerle kaybedecek zamanımız da vaktimiz de kalmadı. Bu konuda hükümetten ciddi yaklaşımlar bekliyoruz. Ülkemizde çok büyük sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Üretim alt seviyeye düşmüş durumda. Bunlardan nasıl çıkılacağız ve bu sürecin nasıl yürütüleceği konularında hükümetten ciddi bir yaklaşım ve planlama bekliyoruz ki, esnafta önünü görsün. Geleceğimizi göremediğimiz için yatırım yapılmıyor, ne de yeni hamlelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla önümüzün açılması lazım” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
    1. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı!..
    2. Markette tecavüz girişimi son anda..
    3. Teknosa’dan Tupturuncu Kampanya
    4. Yatırımcı rehberi (10)
    5. Yatırımcı rehberi (9)
    6. Bakanlık yaban hayvanlarının..
    7. ÇAYKUR’un satış mağazası hizmete girdi
    8. Gaziantep Mutfağında fasıl keyfi
    9. Yatırımcı rehberi (6)
    10. Deveci Başkan’dan basın mensuplarına..
    11. Yatırımcı rehberi (8)
    12. Yatırımcı rehberi (7)
    13. Yatırımcı rehberi (5)
    14. Yatırımcı rehberi (2)
    15. Yatırımcı rehberi (4)
    16. Yatırımcı rehberi (3)
    17. Kablo hırsızları yakalandı
    18. Yatırımcı rehberi (1)
    19. Petkim’e dördüncü kez Yeşil Liman..
    20. Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'