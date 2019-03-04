Yurdaer Okur kimdir nerelidir?
Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Barış Kalender rolünde oynayan Yurdaer Oku’un kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Yurdaer Okur’un biyografisi…04 Mart 2019 Pazartesi 09:02
Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Barış Kalender rolünde oynayan Yurdaer Oku’un kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Yurdaer Okur’un biyografisi…
Yudaer Okur kimdir?
Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi. Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.
İş Hayatı
Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır’lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.
2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü’dür.
Rol Aldığı Oyunlar
Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2010
Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu – 2009
Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca – Tiyatro Oyunevi – 2006
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004
Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001
Leenane’in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000
Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000
Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu – 1999
Yönettiği Oyunlar
Euridice’nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2012
Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu – 2011
Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2006
Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004
Filmografisi
Reaksiyon – Gürkan – 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar – 2012
Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan – 2011
Labirent : Tolga Örnek -2011
Kılıç Günü : Osman Sınav – 2010
Sakarya Fırat : Osman Sınav – 2010
Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik – 2006
Köprü (Dizi) : çağatay tosun – 2006
Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar – 2006
Gen (Film) : Togan Gökbakar – 2005
Belalı Baldız : 2005
Aşk Oyunu : 2005
Sır Çocukları : Aydın Sayman – 2002
Aslı ile Kerem : 2002
Çifte Bela : 2001
Tatlı Hayat : 2001
Üzgünüm Leyla : 2000
Evdeki Yabancı : 2000
Dadı : 2000
Ferhunde Hanımlar
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