Yurda kaçak yollarla giren 25 mülteci yakalandı
Kayseri’de yurda kaçak yollarla giren 25 mülteci, polis ekipleri tarafından yakalandı.16 Mart 2019 Cumartesi 13:58
Kayseri’de yurda kaçak yollarla giren 25 mülteci, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsünü Malatya yolu Mimarsinan Uygulama Noktasında durdurdu. Otobüs içinde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen ve ellerindeki belgelerdeki isimlere tepki vermeyen 25 Afganistan uyruklu yakalandı. Ayrıca, otobüsün şoförleri E.A. ve H.K. ile muavini M.Y.’de gözaltına alındı.
Otobüsün şoförleri ve muavini hakkında ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
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