Yunusoğlu, Tıp Bayramını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Adayları Baha Yunusoğlu ve Yüksel Yıldız 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Çıldır Sağlık Grup Başkanlığını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Sağlık Grup Başkanı ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Adayları Baha Yunusoğlu ve Yüksel Yıldız "Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımızı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramınızı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.