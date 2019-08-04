Yunuslar uyuşturucu madde yakaladı Balıkesir’de motosikletli polis timleri, durumlarından şüphelendikleri 2 kişinin üstünde 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir’de motosikletli polis timleri, durumlarından şüphelendikleri 2 kişinin üstünde 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yunus polisleri, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişinin üstünü aradı. Aramada 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar Bahçelievler Polis Merkezi görevlilerine teslim edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.