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Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor

Antalya Adrasan açıklarında turistler tarafından çekilen görüntülerde, yunusların mavilikler içinde tekneyle yarışı tebessüm ettirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:21
Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor

Antalya Adrasan açıklarında turistler tarafından çekilen görüntülerde, yunusların mavilikler içinde tekneyle yarışı tebessüm ettirdi.


Türkiye’nin sayısız cennetlerinden biri olan Adrasan’da turistleri yunuslar karşıladı. Antalya Adrasan açıklarında bir tur teknesine eşlik eden yunuslar, hızla ilerleyen tekne ile dakikalarca yarıştı. Tekneye eşlik eden yunus balıkları, suya dalıp çıktı. Topluluk halinde yüzen ve teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerleyen yunuslar, görenleri şaşırttı. Sonsuz mavilikte yunusların dans manzarasını izleyen turistler o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Yunusların tekneye yaklaştığı anlarda çocuklar sevinç çığlıkları attı. Türk bir turist, "Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Sen nasıl bir şeysin? Bu nasıl bir şans, çok iyisiniz ya" dedi.


Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:21
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