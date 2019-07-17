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Yunuskent 3. etapta hak sahipleri belirleniyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
Yunuskent 3. etapta hak sahipleri belirleniyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Yunuskent Projesi 3. etabında ev sahibi olmak amacıyla başvuru yapan tüm vatandaşları, 18 Temmuz Perşembe günü (yarın) düzenlenecek hak sahipleri belirleme kurasına davet etti.


Manisa’da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi’nin 3. etabı için süreç hızlanıyor. Kısa sürede temeli atılması planlanan proje içerisinde bin konut yer alacak. 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 başvurunun yapıldığı projenin hak sahipliği belirleme kuraları 18 Temmuz Perşembe günü çekilecek. Tören, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde saat 11.00’de başlayacak. 3. etap için başvuran tüm vatandaşları kura törenine davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Akgedik’te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızı da yakında teslim edeceğiz. Şimdi de 3. Etabımızın hak sahiplerini belirliyoruz. Bin konuttan oluşacak projemizin kurası 18 Temmuz Perşembe günü Muradiye Sosyal Tesislerinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Ev sahibi olma umuduyla başvuran tüm vatandaşlarımızı törene bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
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