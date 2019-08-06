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Yunusemreli minikler hem eğleniyor hem öğreniyor

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevleri yaz okullarında düzenlediği etkinliklerde minikleri hem eğlendiriyor hem de bilişsel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:57
Yunusemreli minikler hem eğleniyor hem öğreniyor

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevleri yaz okullarında düzenlediği etkinliklerde minikleri hem eğlendiriyor hem de bilişsel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor.


Yunusemre Belediyesi’nin Kaynak ve Uncubozköy Mahallesinde hizmet veren gündüz bakımevleri yaz okulları kapsamında minikleri ağırlıyor. 3-6 yaş arası öğrencilerin gelişimine katkı sunan yaz okulları öğrencilerin hem iletişimlerini artırıyor hem de öğrenme becerilerini geliştirerek onların günlük hayatlarında kullanabilecekleri beceriler kazandırıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi 08.00 ile 17.00 arası satranç, yüzme, İngilizce, karikatür, drama ve okul öncesi eğitimi alan minikler, yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Minikleri ilkokula hazırlarken pek çok parametreyi dikkate aldıklarını belirten Yunusemre Uncubozköy Gündüz Bakımevi Sorumlu Müdürü Rüveyda Arı, çocukların yaz okullarında eğlenerek öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Uncubozköy şubemizde şu an 40 öğrenci tam gün eğitim alıyor. Kendi alanında uzman öğretmenler ile çalışıyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri adına eğitimler düzenliyoruz. Satranç, yüzme, İngilizce ve karikatür eğitimleri bunların başında geliyor. Çocuklarımız burada eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Velilerimizden de oldukça güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor. Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi kendisine eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:57
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