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Yunusemre’den Yuntdağı’nda 2 açılış 1 temel atma töreni

Yunusemre Belediyesi, 1 Mart Cuma günü Uzunlar ve Recepli mahallelerinde tamamlanan düğün ve çok amaçlı salonları hizmete açarken, Maldan Mahallesinde de aynı projenin temel atma törenini gerçekleştirecek.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:13
Yunusemre’den Yuntdağı’nda 2 açılış 1 temel atma töreni

Yunusemre Belediyesi, 1 Mart Cuma günü Uzunlar ve Recepli mahallelerinde tamamlanan düğün ve çok amaçlı salonları hizmete açarken, Maldan Mahallesinde de aynı projenin temel atma törenini gerçekleştirecek.


Yuntdağı’nda yaptığı yatırımlarla üreticisini destekleyen, bölgede ürün çeşitliliğini arttıran Yunusemre Belediyesi, 63 mahallesinin yer aldığı Yuntdağı’nı cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak projeler üreten Yunusemre Belediyesi, 1 Mart Cuma günü Uzunlar ve Recepli mahallelerinde yapımını tamamladığı düğün ve çok amaçlı salonları hizmete açıyor. Aynı gün Maldan Mahallesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonu projesinin de temeli törenle atılacak.


Yuntdağı’nda 3 yatırımın hayata geçirileceği törenlere tüm Manisalıları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının bölge halkına en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “87 mahallemizin 63’ü kırsal mahallemizden oluşuyor. Yuntdağı’nda vatandaşımızın ihtiyaçlarını gözeterek projeleri bir bir hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda 2 yatırımımızı hizmete açmanın, birinin de temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Mart Cuma günü saat 12.30’da Maldan Düğün ve Çok Amaçlı Salonumuzun temelini atıyor; aynı gün saat 16.30’da Uzunlar, 19.30’da da Recepli Düğün ve Çok Amaçlı Salonumuzu törenle hizmete açıyoruz. Mahallelilerimizin taleplerini dikkate alarak hayata geçirdiğimiz yatırımların açılışına tüm halkımızı davet ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:13
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