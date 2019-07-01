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Yunusemre’den üreticileri rahatlatan çalışma

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarla ve arazilerine rahatlıkla ulaşabilmesi için Süngüllü, Örselli, Maldan ve Çamlıca mahallelerinde arazi yollarını düzenledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
Yunusemre’den üreticileri rahatlatan çalışma

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarla ve arazilerine rahatlıkla ulaşabilmesi için Süngüllü, Örselli, Maldan ve Çamlıca mahallelerinde arazi yollarını düzenledi.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde ova yollarında düzenleme çalışmalarına Süngüllü, Örselli, Maldan ve Çamlıca mahalleleriyle devam etti. Üreticilerinin tarla ve arazilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için arazi yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaz ayı boyunca belirli bir program dahilinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Arazi yolları düzenlenen üreticiler de çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
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