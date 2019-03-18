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Yunusemre’den 2 mahalleyedaha sosyal tesis

Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı’nda başlattığı kalkınma hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Yunusemre’den 2 mahalleyedaha sosyal tesis

Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı’nda başlattığı kalkınma hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Dazyurt Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Düğün ve Çok Amaçlı Salonun açılışını yapan Yunusemre Belediyesi, Akçaköy’de de aynı projenin temelini törenle attı.


Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde düğün ve çok amaçlı salon projelerine yenilerini ekliyor. İlk olarak Akçaköy’de mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyor. Akçaköy Mahallesine düğün ve çok amaçlı salon kazandırmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi projenin temelini törenle attı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanvekili Bayram Tokgöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, daire müdürleri, Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akçaköy’ün hizmetlerden memnun olduğunu anlatan Mahalle Muhtarı Adil Kızıl, Başkan Çerçi’nin verdiği her sözü tuttuğunu söyledi. Kızıl konuşmasında, “Belediye başkanımızın yapmış olduğu hizmetler saymakla bitmez. Pek çok konuda bizi destekledi. Hizmetlerin devamını da bekliyoruz. Başkanımız bizlere bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirdi. Bizim için büyük bir nimettir. Her zaman kapısını çalabiliyoruz. Her zaman bizim yanımızda. Başkanımızdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.


AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ise konuşmasında yaklaşan seçimlerin önemine atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı’nın bu seçimden güçlenerek çıkacağını söyledi.



“Onlar konuşur Çerçi yapar”


AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise Yunusemre ilçesinin Mehmet Çerçi’yle çok başarılı bir 5 yıl geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Onlar konuşur Mehmet Çerçi yapar. Onlar konuşur Cengiz Ergün yapar. Çok çalışıyor belediye başkanlarımız. Seçimden seçime değil, sürekli sizlerle birlikte. İnşallah bu birliktelik 31 Mart’ta çok büyük bir başarı elde edecek. Tüm gönül coğrafyamıza güzel bir umut olacaktır.”



“Yapılan hizmetler ortada”


Yunusemre Belediyesi’nin ilçe geneline eşit bir şekilde hizmet ürettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi ise vatandaşların desteğiyle yeni dönemde hizmetlerin artacağını kaydetti. Başkan Çerçi şunları söyledi: “Yunusemre Belediyemiz 5 yıl önce kuruldu. Bu süre içerisinde bütün Yuntdağı’na hizmet etmeye çabaladık. Aynı şekilde merkezdeki mahallelerimize de pek çok hizmet ürettik. Akçaköy Mahallemize de pek çok hizmet yaptık. Bu tesisi de en kısa sürede tamamlayacağız. Şu anda 15 tane düğün salonunu, 30’a yakın spor sahasını hizmete soktuk. Bunların devamı geliyor. Bütün ova yolları neredeyse bitmek üzere. Sizlerin de teveccühüyle çok daha güzellerini yapacağız.”



Yapılan konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.


Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Dazyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan düğün ve çok amaçlı salonunun açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı Çerçi yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çekerek mahalle sakinlerinden destek istedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:52
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