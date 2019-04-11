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Seçim 2019 Sayfası

Yunusemre’de yeni meclis ilk toplantısını yaptı

Yunusemre Belediyesi’nin yeni yönetimi ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Dr.

11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
Yunusemre’de yeni meclis ilk toplantısını yaptı

Yunusemre Belediyesi’nin yeni yönetimi ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yaptı.


Yerel seçimler sonrası mazbatasını alan Yunusemre Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Meclis Salonunda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 29 madde görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından söz alan Başkan Çerçi yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. 5 yıla güzel hizmetler sığdırmayı amaçladıklarını aktaran Belediye Başkanı Çerçi yaptığı açılış konuşmasında, “31 Mart yerel seçimlerinin akabinde çiçeği burnunda meclis üyelerimizle birlikte mazbatamızı alarak ilk toplantımızı yapıyoruz.Meclisimizin büyük bir kısmı yenilendi. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize. Besmeleyle yeni döneme başlıyoruz. Allah’ın izniyle; 240 bin vatandaşımız için iktidarıyla, muhalefetiyle güzel hizmetlere imza atacağız. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmak istiyoruz. Geçmiş ve geleceği buluşturan bir mimari anlayışıyla projelerimizi yapmayı öngörüyoruz. Tabi insanın olmadığı bir yerde binanın önemi yok! Burada insanımıza yatırım yapmak istiyoruz” diye konuştu.


AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Zafer İksir, CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli de söz alarak yeni meclisin Yunusemre’ye güzel hizmetler yapmak için yola çıktığını belirterek yönetimde oldukları süre içerisinde hem Yunusemre hem de Manisa için hayırlı kararlara imza atmayı temenni ettiler. Grup başkanvekillerinin konuşmasının ardından meclis üyeleri de kendilerini tanıtarak temennilerini iletti.


Toplantıda 2 yıl süreyle görev yapacak meclis 1 ve 2. başkanvekilleri oylamayla belirlenirken; yapılan oylama sonucunda Meclis 1. Başkanvekili Dilşat Ulaş, 2. Başkanvekili Mehmet Palabıyık oldu. Yine 2 yıl süreyle yapılacak katip üyeliklerine İlkcan Durmaz ve Burak Yurga; 1 yıl süreyle görev yapacak Encümen Üyeliklerine ise Cemal Kutlar, Gürkan Koyuncu ve Dilşat Ulaş seçildi. Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk Kadın Komisyonu, Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi Bilişim ve Teknoloji komisyonlarının üye seçimi de yapıldı. Mecliste 2018 yılı faaliyet raporu da oylandı. Oylama sırasında Başkan Çerçi yerini Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş’a bırakarak salondan çıktı. Yapılan görüşme sonrasında faaliyet raporu oy çokluğu ile meclisten geçti. Meclis, her ayın ilk Salı günü toplanma kararı alırken; Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 7 Mayıs Salı günü saat 18.00’de yapılmasını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
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