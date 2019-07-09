0553 313 94 23

Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor

Yunusemre Belediyesi, 14 kırsal mahallede park ve çocuk oyun grubunun bakım ve onarımını yaptı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:49
Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor

Yunusemre Belediyesi, 14 kırsal mahallede park ve çocuk oyun grubunun bakım ve onarımını yaptı.


Kırsal mahallelerdeki park ve çocuk oyun gruplarının bakımını ihmal etmeyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde bulunan 15 mahallede park ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Üçpınar, Sarma, Asmacık, Süngüllü, Pınarköy, Sakallı, Demirci, Uzunlar, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Davutlar, Karakılınçlı, Karakoca ve Sümbültepe mahallelerinde bakım ve onarım çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmasıyla özellikle çocukları sevindirdi. Park ve yeşil alanların bakımının devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının 240 bin vatandaşın güzel bir şehirde yaşamaları için hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keloğlan iki farklı tiyatro ile Akşehirli çocuklarla buluştu
    1. Keloğlan iki farklı tiyatro ile..
    2. Akaryakıt istasyonu girişi belediye..
    3. Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci..
    4. Bursa’da hamile köpeği "havlıyor" diye..
    5. ’Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı’..
    6. Merkez Bankası kendi dijital parasını..
    7. Ayasköy Bellekevi açıldı
    8. Isparta’da kaçak kazıya jandarma..
    9. "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce..
    10. İtalyan film şirketi Malatya’nın..
    11. Antalya'da midibüsün çarptığı Rus..
    12. "Yeni partinin akıbetinin hüsran..
    13. Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale..
    14. Hilvan’da seracılığı yaygınlaştırma..
    15. Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımına..
    16. Türkiye harekete geçti! Kıbrıs Rum..
    17. Başak Eraydın'dan yılın ilk WTA..
    18. Bozova’da trafik kazası: 4 yaralı
    19. Başkan Dağtekin vatandaşların..
    20. Adana’da okçuluk yaz okulları tam gaz..
    21. Başkan Kavuş, Meram Yaz Kurslarının..
    22. Manisa'da FETÖ operasyonu
    23. Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,..
    25. Cahit Özkan sağlık durumu nasıl? AK..
    26. Sandıklı ve köylerinde haşhaş hasadı..
    27. FETÖ’nün ’Kadın zabıt katiplerinden..
    28. Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
    29. Polise kardeşinin kimliğini verdi,..
    30. SETA yabancı basının inine girdi!..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!