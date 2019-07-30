0553 313 94 23

Yunusemre küçük sanayi sitesi yollarını düzenliyor^

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde bozulan yolları düzenliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:09
Yunusemre küçük sanayi sitesi yollarını düzenliyor^

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde bozulan yolları düzenliyor.


Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında bozulan yollarda düzenlemelerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde bozulan yollarda çalışma yapıyor. Düzenleme hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Küçük Sanayi Sitesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan düzenlemeyle hem esnafımızın hem de bu yolları kullanan vatandaşımızın ulaşımı kolaylaşıyor. Sezon boyunca bozulan yollarımızda belirli bir program dahilinde düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftçi kadınlar doku kültürü laboratuvarını ziyaret etti
    1. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    2. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    3. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    4. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    5. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    6. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    7. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    8. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte..
    9. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    10. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    11. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    12. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    13. Birol Aydın, özel sporcuların..
    14. Diyarbakır'da polis merkezine..
    15. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    16. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    17. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    18. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    19. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    20. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    21. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    22. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    23. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    24. TEB'den kredi kampanyası
    25. Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara..
    26. Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!
    27. AA'nın savaş muhabirliği eğitimine..
    28. "Deniz canlıları tatilinizi kabusa..
    29. "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
    30. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması