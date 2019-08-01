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Yunusemre Kent Konseyi’nde yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre ile Yunusemre Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Abdurrahim Arslan, kurucu başkan Halil Arslan’dan görevi devraldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
Yunusemre Kent Konseyi’nde yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre ile Yunusemre Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Abdurrahim Arslan, kurucu başkan Halil Arslan’dan görevi devraldı.


Yunusemre Kent Konseyi’nde kurucu başkanlık görevini üstlenen Halil Arslan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede seçilen Abdurrahim Arslan’a görevi devretti. Yunusemre Kent Konseyi Toplantı Salonunda bir araya gelen ikiliye yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Halil Arslan’a konseyin kurucu başkanlığını üstlenmesinden ve hizmetlerinden ötürü plaket takdim eden Arslan, tecrübelerinden her zaman faydalanmak istediklerini de vurguladı. Plaket sunumu sırasında bir açıklamada bulunan Halil Arslan, “Güzel bir ekibimiz vardı. Bu ekimiz sizlerle yola devam edecek. Biz onlar sayesinde kent konseyimizin adını duyurabildik. Kent konseyleri demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gerçekten çok önemli bir yapı taşı. Doğru yönetildiği zaman demokratik anlamda güzel kazanımlar elde ediliyor. Biz de projelerimizi bu bağlamda yürüttük. Türkiye Kent Konseyleri Federasyonu’na üye olduk ve oradan çeşitli destekler aldık. Kent konseyinin amacına uygun çalışmaya özen gösterdik. Ben gönül rahatlığıyla görevi tanıdığım bildiğim bir ağabeyime devrediyorum. Bizim getirdiğimiz bu noktadan çok daha ileriye gideceğine eminim. Biz bu işin daha çok tanıtım noktasında olduk.Allah muvakkiyetler versin. Ben bugüne kadar yanımızda olan başta başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız gerçekten bizi önemsedi ve desteğini esirgemedi” dedi.


Abdurrahim Arslan ise kurucu başkan olarak Halil Arslan’ın tecrübelerinden her zaman faydalanmak istediklerini belirterek, “Ben her şeyden önce bir Yunusemreli olarak kendisine teşekkür ediyorum. Kuruculuğun zorluklarını yaşadılar ve bu imkanları oluşturdular. Büyük emekleri oldu. Bunu kimse göz ardı edemez. Kent konseyleri bir bilinmezdir. Bu sebeple kendisini istişare için aradığımda bize yardımcı olacağından hiç şüphemiz yok. Şimdiye kadar yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yunusemre Kent Konseyi yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Dilşat Ulaş, Prof. Dr. Turan Gündüz, Doç. Dr. Sezai Taşkın, Hasan Özbek, Ramazan Yıldız, İlker Bilgin, Sema Yıldırım, Rabia Keskin, Doç. Dr. Bilal Elbir, Haydar Tekbaş, Fuat Kuloğlu, İslim Betül Kırgıl, Haydar İzci

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
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