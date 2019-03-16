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Yunusemre Belediyesinden iki mahalleye iki yeni hizmet

Yunusemre Belediyesi tarafından Sarıahmetli Mahallesine kazandırılan Düğün ve Çok Amaçlı Salon tesisi törenle açılırken, Köseler Mahallesinde de park ve pazaryeri hizmete açıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:12
Yunusemre Belediyesinden iki mahalleye iki yeni hizmet

Yunusemre Belediyesi tarafından Sarıahmetli Mahallesine kazandırılan Düğün ve Çok Amaçlı Salon tesisi törenle açılırken, Köseler Mahallesinde de park ve pazaryeri hizmete açıldı.

 

Sarıahmetli Mahallesinde yapımı tamamlanan düğün ve çok amaçlı salon gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk konuşmayı Sarıahmetli Muhtarı Halil Uğur yaptı. Yunusemre Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Uğur, “Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Eksiklerimiz var. Ancak başkanımız bir dahaki dönem bunları giderecektir. Biz buna inanıyoruz. Biz kendisinden razıyız. Allah yolunu açık etsin” dedi.

 

Sarıahmetli Mahallesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu, bu desteğin 31 Mart’ta da devam etmesini beklediklerini dile getiren AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, “Önümüzde yerel seçim var. Az bir zaman kaldı. Sarıahmetli Mahallemizi iyi biliyoruz, tanıyoruz. Hep bize destek oldunuz. Allah razı olsun. Başkanımızı da iyi tanıyorsunuz. Yeni kurulan bir belediye. Elinden geldiğince bütün mahallelere hizmet etmeye çalıştı. Hem büyükşehir hem de Yunusemre’nin yapacağı işler var. Bunları da tamamlayacağız” diye konuştu.

 

Sarıahmetli’de görünen kalabalıkla seçimin sonucunun belli olduğunu ifade eden MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, “Sarıahmetli’de ittifakımızı yüzde 80 ile birinci çıkardınız. Bu sefer yüzde doksanın üzerinde ittifaka oy bekliyoruz. Mahallelerimize yapılanlar ortada. Sarıahmetli buradan gördüğümüz kadarıyla kararını vermiş. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

 

Açılışta vatandaşlara seslenen Yunusemre Beledye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin kuruluş aşamasını geride bırakmasıyla birlikte 87 mahallenin hizmetle tanıştığını dile getirdi. Başkan Çerçi, “Yaptığımız ve yapılacak çok iş var. Burada taş döşeme, yol yapımı, arazi yolu açılması gibi pek çok hizmeti yaptık. 87 tane mahallemiz var. Bunların 63 tanesi kırsalda. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz her gün bir mahallelerimizde. Biz ilk bir yılı kuruluşla geçirdik. 4 yılda da çok hizmet yaptık. Bütün mahallelerimize ihtiyacı olan hizmetleri ulaştırdık. Kimisine bir diğerine göre az olmuştur. Kimisine fazla. Ancak ulaşmadığımız, değmediğimiz mahalle kalmadı” dedi.



Köseler’e yeni pazaryeri ve park

 

Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı Köseler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park ve pazaryeri törenle hizmete açıldı. İlçenin en ücra köşesine hizmet götürdüklerini anlatan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Mahallemize önemli hizmetler yaptık. Aigai Antik kentimizin olduğu mahalle. Burada yürütülen kazı çalışmalarına sponsorluk yaptık. Mahallemizin yakınında devletimizin yaptığı baraj var. Çok sayıda arazi buradan sulanıyor. Baraj bereket getirdi. Biz de meyve ağaçları diktik. Oradan aşı vereceğiz. Yine pek çok sayıda fidan dağıttık. İki seneye kadar meyvelerini verecek. 5000 metrekarenin üzerinde taş döşedik. Önümüzdeki hafta itibariyle eksik taşlarımızı da tamamlayacağız. Bu hizmetler devam edecek. Bazı altyapı ve ulaşımla ilgili sorunlar var. Büyükşehir bir taraftan, Yunusemre Belediyesi bir taraftan eksikleri tamamlayacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız” dedi.

 

Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:12
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