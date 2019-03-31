Yunus Tever’in amcasının oğlu son yolculuğuna uğurlandı AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever’in amcasının oğlu Kamil Tever son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever’in amcasının oğlu Kamil Tever son yolculuğuna uğurlandı.

Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Tever’in oğlu ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever’in amcasının oğlu olan Kamil Tever (67) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Orhan camiinde kılınan cenaze namazına eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kamil Tever’in naaşı Emirdağ mezarlığına defnedildi.

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