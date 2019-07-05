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Yunus Polisler, temel eğitim kursu ile daha da güçlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kırşehir’de Yunus Ekipleri, Motosikletli Polis Temel Eğitim Kursu aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:38
Yunus Polisler, temel eğitim kursu ile daha da güçlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kırşehir’de Yunus Ekipleri, Motosikletli Polis Temel Eğitim Kursu aldı.


Kırşehir’de verilen kursta 14 Yunus Polisi temel eğitim kursunu tamamlayarak İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri , Emniyet Amirleri ve meslektaşlarının katılımıyla gösteri yaptı.



10 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde Yunus Ekipleri, Motosikletli Polis Timler Temel Eğitim Kursundan başarı ile geçti. Polisler, güvenli motosiklet kullanımı, hareket halinde silah kullanımı, hareket halinde güvenli geçiş gibi bir dizi eğitim aldı.



Kırşehir’de verilen eğitimleriAnkara Asayiş Şube Müdürlüğü Motorlu Polis Timleri Amirliği görevli polis memurları koordine etti. Kırşehir’de görev Yunus Ekiplerinde görev yapan 14 polis 4 hafta zorlu bir eğitimden geçerek sertifika sahibi oldu. Polis memurlarının aldığı sertifikalar, Türkiye genelinde görev yaptıkları her ilde geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:38
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