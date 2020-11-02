Yunus Mallı kimdir kaç yaşında? Yunus Mallı nerede oynuyor?

Türk ve Alman vatandaşı olan Yunus Mallı, 2015'te ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla da 26 maçta oynadı.

Yunus Mallı kimdir?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Almanya’nın Kassel kentinde doğdu. Yunus Mallı’nın aslen nereli olduğu da merak ediliyordu. Yunus Mallı, aslen Gümüşhane’nin ilçesi Şiranlıdır. Ailecek futbolun içerisinde olan Yunus Mallı,’nın menajerliğini amacısı İlhan Mallı yapmaktadır. Yunus Mallı’nın abisi Yunus Mallı da futbolcudur. Sportfreunde Fasanenhof takımının alt yapısında futbol kariyerine başlayan, Yunus Mallı 2007 yılında Borussia Mönchengladbach alt yapısına transfer oldu.

Yunus Mallı hangi takımda oynadı?

2010-11 sezonunda Borussia Mönchengladbach II takımına seçilen Yunus Mallı 25 Mayıs 2010 tarihinde ilk defa bir resmi maçta forma giydi. Forma giydikten bir hafta sonra da Fortuna Düsseldorf II'yi 4-2 yenerlerken, kariyerinin ilk golünü attı.

Yunus Mallı , 2011 yılının ocak ayında FSV Mainz 05 II takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını giyen Yunus Mallı, TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FSV Mainz 05 takımı ile 11 Mayıs 2015 tarihinde sözleşmesini 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı.

2017 yılının ocak ayında ise Bundesliga ekibi Wolfsburg, Yunus Mallı’yı 12.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiklerini duyurdu. Wolfsburg'da 10 numaralı formayı giyen Yunus, ilk sezonunda 19, 2017-2018'de 37, 2018-2019'da 23 maça çıktı.

Bu sezon Wolfsburg’da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, devre asaında ise Alman ekibi Union Berlin takımına kiralandı. Union Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı'nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtildi.