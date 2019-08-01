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Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama deposuna atmış

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ağabeyi tarafından öldürülüp ilaçlama tankerine atıldığı ortaya çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama deposuna atmış

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ağabeyi tarafından öldürülüp ilaçlama tankerine atıldığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesinde tarlada çalışan Akyol ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre Akyol’u bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre’nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit edildi. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre’yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.


Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürüde köy halkından çok sayıda kişinin bilgisin aldı. Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile bireyleri ayrı ayrı sorguya alındı.


Yunus Emre’nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.’nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni evinin bahçesindekiilaçlama tankerinde bulundu. Bahçe ilaçlamada kullanılan plastik tankerde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, küçük çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ağabey Ö. F. A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



En son arkadaşlarıyla bisiklet sürerken görüntülendi


Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarından küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntülerini tespit etti. Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre’nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
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