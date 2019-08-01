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Küçük Yunus Emre'nin katili aileden biri çıktı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü halde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ağabeyi kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:35
Küçük Yunus Emre'nin katili aileden biri çıktı!

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İtiraf etti

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Ö.F.A, savcı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik yetkilileri, kısa sürede kayıp çocuğun bulunduğunu ve cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:35
  1. Bursa
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