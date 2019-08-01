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Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.


Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardık istedi. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca arandı, ancak bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, köy halkından çok sayıda kişinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile fertleri ayrı ayrı sorguya alındı.


Yunus Emre’nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.’nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A, cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey tutuklanırken, 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. 9 yaşındaki Yunus Emre, Kumlukalan Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
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