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Yunus Emre Spor Tesislerinde Bahar Şenliği ile 23 Nisan kutlaması

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesislerinde düzenlenen Bahar Şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tepebaşı’nda bir kez daha kutlandı.

28 Nisan 2019 Pazar 12:22
Yunus Emre Spor Tesislerinde Bahar Şenliği ile 23 Nisan kutlaması

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesislerinde düzenlenen Bahar Şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tepebaşı’nda bir kez daha kutlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesislerinde Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe, spor tesisinde eğitim alan yaklaşık bin 700 çocuk ve velileri ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bahar şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ataç, şenliğe yoğun katılım gösteren çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek sözlerine başladı.


Ataç, "Seçim yorgunluğunun arından bu güzel günü yaşamak beni çok mutlu etti. Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920’yi, çocuklarımıza armağan etti. Çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Bu bayramın kıymetini çok iyi bilelim. Bu tesisi 2017 yılında açmıştık. Tepebaşı için çok önemli bir tesis.1999 yılında göreve ilk geldiğimde Tepebaşı’nda basit bir spor sahası bile yoktu. Sadece Anadolu Üniversitesi içindeki sahalar vardı. Tepebaşı ve Eskişehir için çok önemli olan 2 spor tesisimiz var. Spor yapmazsak, maalesef sağlığımızı yitiriyoruz. Önemli olan sağlıklı yaşlanabilmektir. Çocuklarımızın gelişimi için önemlidir. Onun için bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yunus Emre Spor Tesisleri’nde bir çok etkinlik oluyor. Yılda yaklaşık 7 bin 500 kişi bu tesisi kullanıyor. Su Sporları Merkezi’ni de yılda 25 bin kişi kullanıyor. Tepebaşı halkının spor ne kadar özlediğini görüyoruz. Yeni bir 5 yıla birlikte yürüyeceğiz. Gelecekte de daha önemli başarılara imza atacağız” diye konuştu.


Bahar şenliğinde Yunus Emre Spor Tesisleri’nde eğitim alan çocuklar, çeşitli gösteriler düzenledi. 4-16 yaş arasındaki çocuklar, bale, tekvando, halk dansları, jimnastik gösterileri sundu. Ayrıca çocuklar, animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliğine katılarak, halat çekme, çuval yarışı gibi yarışmalarda gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:22
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