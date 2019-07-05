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Yunus Emre Spor Kompleksi hizmete girdi

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, Alanyurt’ta bulunan Yunus Emre Spor Kompleksi’ni yeni yüzüyle hizmete açtı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:48
Yunus Emre Spor Kompleksi hizmete girdi

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, Alanyurt’ta bulunan Yunus Emre Spor Kompleksi’ni yeni yüzüyle hizmete açtı.


Yunus Emre Spor Kompleksi’nin eskiyen ve artık talebe cevap veremeyecek seviyeye gelen 6300 metrekarelik alanı İnegöl Belediyesi tarafından yenilendi. Yapılan çalışmayla alanda otopark, çocuk oyun alanı, fitness alanı, basketbol ve voleybol sahası, kamelyalar ile yürüyüş yolları yapıldı. Yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Yunus Emre Spor Kompleksi yeni yüzüyle hizmete girdi.


Vatandaşların ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve geldikten sonra evvela sizleri anlamaya çalıştık. Sizlerin taleplerini aldık. Sonrası planlamamızı yapmaya çalıştık. Bu işin hülâsası; biz bunu istiyoruz ve bunu yapacağız demekten ziyade, vatandaşımız bizden ne istiyor, ne bekliyor, onu anlamaya çalıştık. Spor sahaları ve parklar yaparken, otoparklar yaparken, yürüyüş alanları oluştururken bunu dikkate aldık. Şimdi bakıyoruz, gittiğimiz yerlerde mahallelerde çocuk parkı var, ama mahallenin acil talebi otopark. Ne yapıyoruz, ufak tefek düzenlemelerle vatandaşın isteğine uygun hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.


Zamanla ihtiyaçların değiştiğini ifade eden Taban, “Burada arkadaşlarımız güzel bir proje uyguladılar. Tabii öncesinde de sizlerden bize gelen talepleri değerlendirdik. Bugün böylesine bir güzelliği şehrimize kazandırmış olduk. Burada çok ciddi mânâda yapılan düzenlemeler var. Burası yaklaşık 6300 metrekarelik bir alan. Çok fazla rezerv alanlarımız da yok. Peki, burada ne yaptık? Çocuklarımız için çocuk oyun alanları yaptık, yetişkinlerimizin de kullanabileceği spor ve yürüyüş alanları yaptık, tabandan tavana bütün yenilemelerini yaptık ve güzel bir tesis oluşturduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:48
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