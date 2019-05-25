Yunus Emre Mesleki Lisesi proje tanıtımı yaptı

Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin ödül alan projeleri Malatya Park AVM’de görücüye çıktı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında Malatya’da proje okulu olan Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde ödül alan projeler sergilendi.

Malatya Park AVM’de açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mesleki eğitim okullarının geliştirilemediği bir ülke sanayide, teknolojide ön plana çıkılamadığını belirterek, “Bizlerin taşın altına eline koyma zamanı gelmiştir. Sanayicisi ile işadamı ile hem teknolojik anlamda hemde pratik anlamda onları geliştirecek, sahaya sürecek bir yapıya kavuşturmak bizim arzumuz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Mili Eğitim Bakanlığı ile yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye’de bir ilke şahitlik ediyoruz. TOBB ETÜ işbirliği ile geçmişten bugüne Mesleki Eğitim Okullarında özellikle müfredat anlamında çalışmalar devam ediyor. 81 ilde Mesleki Eğitim okullarının Ticaret Odaları ve Borsaları işbirliğiyle yönetiminde bulunulacak bir sözleşme imzalandı” İfadelerine yer verdi.

‘Bizler bu sözleşmeyi öneriyoruz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, “Sanayici arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Malatya’da özellikle nitelikli elaman yetiştirmek için gençlerimizin ufkunu, vizyonunu daha üst seviyeye tırmandırmak için eğitim sistemlerine İngilizceyi de dahil ederek teknik anlamda ki donanımlarını baştan sona yenileyerek elimizden gelen katkıyı sunacağız. Okullarımızı dünya standartlarına çekeceğiz. Sanayicinin, iş adamının desteklediği okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz ara değil, aranan eleman konumuna geleceklerdir. Hizmet Allah içindir."

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise bir ülkenin iktisadi anlamda gelişebilmesinin en önemli unsurlarından birisinin insan gücü ve kaynağının kaliteli hale getirilmesi olduğunu dile getirerek, “Harcanan sermaye, girdi maliyetleri ne kadar azaltılırsa. Yani ürünün kalitesini ne kadar artırsak, hem maliyet anlamında azaltmaya gideceğiz hem piyasada arzı artıracağız. Böylelikle ticaret hacmi artırarak sanayicilerimiz için istihdama dönük iş imkanı sağlamış olacağız. Mesleki Eğitim okullarında çocuklarımızın kaliteli olarak yetişmesi hem ülke, hem sanayici hem de iş adamlarımızın yararına olacaktır. Bizler sizlerle iş birliğine her daim açığız. Bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. TOBB Başkanımıza, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına, Ticaret Borsasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Yunus Emre Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerimizin, dereceye girmiş ve ödül almış projelerinin tanıtım açılışı gerçekleştirildi. Bilimsel çalışmalar 26 Mayıs’a kadar Malatya Park AVM’de açık kalacak.