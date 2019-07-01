Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren ASKİM ekiplerinin, Yunus Emre Mahallesi 29112 numaralı sokakta altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi ASKİM Müdürlüğü yetkililer, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatlarıyla bu yıl yoğun bir şekilde sürdürecekleri altyapı çalışmalarına Yunus Emre Mahallesi’nde devam ettiklerini söyledi.

Belediye yetkilileri, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, mahallenin bazı sokaklarında içme suyu hattını yenileyen ekiplerimiz inşallah çalışmalarını en kısa sürede bitirerek halkımıza daha sağlıklı hizmet götürmemizi sağlayacak” diye konuştu.

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