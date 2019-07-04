Yunus Emre Mahallesinde asfalt hazırlığı Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra asfalt hazırlığına başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra asfalt hazırlığına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt öncesi hazırlık çalışması hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, asfalt çalışması öncesi yolda düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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