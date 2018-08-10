Yunus Emre Karaosmanoğlu kimdir? Yunus Emre Karaosmanoğlu biyografisi

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Yunus Emre Karaosmanoğlu getirildi. Peki Yunus Emre Karaosmanoğlu kimdir? Yunus Emre Karaosmanoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Yunus Emre Karaosmanoğlu biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’'ın yardımcılığına Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı. Peki Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Yunus Emre Karaosmanoğlu kimdir? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atanan Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun kim olduğu çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonucu Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2018 sayısındaki atama kararına göre artık, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yardımcılarından biri de Yunus Emre Karaosmanoğlu oldu. Peki, Hulusi Akar’ın başında bulunduğu Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak göreve atanan Yunus Emre Karaosmanoğlu kimdir?

Alpaslan Kavaklıoğlu Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu! Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir?

Muhsin Dere Milli Savunma Bakan yardımcısı oldu! Muhsin Dere kimdir?

Şuay Alpay kimdir? Hulusi Akar'ın yardımcısı olan Şuay Alpay nereli?

YUNUS EMRE KARAOSMANOĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu zamanlarda Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yunus Emre Karaosmanoğlu, 2014’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştı. Karaosmanoğlu, son olarak Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savunma politikalarını ve Türk vatandaşlarının askerlik işlerini yürüten bakanlıktır. Millî Savunma Bakanı Millî Güvenlik Kurulu daimi üyesidir. Binası 29 Ekim 1931'de hizmete girmiştir.

Milli Savunma Bakanlığının Görevleri

Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

Harb sanayii hizmetlerini,

Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

İnşaat, Emlak, İskan ve Enmrastrüktür hizmetlerini,

Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

Bağlı Kurumlar

AR-GE ve Teknoloji Daire Başkanlığı

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı

Akaryakıt İkmal ve NATO Poligon İşletme Başkanlığı

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Askeri Yargıtay Başkanlığı

Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı

Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığı

Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı

Harita Genel Komutanlığı

İç Tedarik Dairesi Başkanlığı

İlaç Fabrikası Komutanlığı

İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı

Karapınar Atış Poligon Komutanlığı

Maliye Dairesi Başkanlığı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Millî Savunma Üniversitesi

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Teknik Bilgi Merkezi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (yalnızca barış döneminde)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı (yalnızca barış döneminde)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (yalnızca barış döneminde)

TUSAŞ