Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Alpay Ekler'in yazıp oynattığı, Levent Çelik'in özgün müziğini ve canlı icrasını gerçekleştirdiği "Hayal Perdesinde Yunus Emre" oyunu seyirciyle buluştu.

Yunus Emre'nin hayatını ve seçme beyitlerini ilk defa hayal perdesine taşıyan gösteri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karagöz sanatının, niteliğinin ve bu alanda icrada bulunan sanatçıların çoğalmasını amaçlayan oyuna, hem çocuklar hem de büyükler ilgi gösterdi.

Anadolu mutasavvıfı, Türkçe şiirin öncüsü ve halk şairi Yunus Emre'nin hayatının masalsı bir üslupla anlatıldığı oyunda, yaklaşık 80 parça deri tasvir kullanıldı.

- "Hayal oyununu salonda sahnelemek bambaşka"

Yunus Emre'nin hayatını bir drama metni olarak yeniden kaleme alan Karagöz Sanatçısı Alpay Ekler, oyunu yazdıktan 5 sene sonra ilk kez bir salonda sahnelediklerini söyledi.

"Halkımızın gösterdiği ilgiye ve bize sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz." diyen Ekler, oyunu salonda sahnelemenin bambaşka bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Ekler, oyunun ekibinde Karagöz sanatçılarının yer aldığını, ayrıca Levent Çelik ve ekibi tarafından icra edilen özgün canlı müziğin oyuna eşlik ettiğini aktardı.

Gösteride, Levent Çelik tarafından bestelenmiş müzikler ve Yunus Emre şiirleri eşliğinde Osmanlı'nın Selçuklu'dan sancak alması, mehter gülbankları, Anadolu'da yaşananlar ve Yunus'un manevi tekamül safhaları temsil edildi.

Oyunun sonunda hayal perdesinin arkasında yer alan ekip sahneye çıkarak, hayal oyunu meraklılarını selamladı.



