Yunus Emre Haftası’nda kortej yürüyüşü

Eskişehir’de Yunus Emre Kültür Sanat Haftası nedeniyle Mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Her yıl 5-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında Eskişehir’de de kutlama programları düzenleniyor. Dün Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre köyünde düzenlenen etkinliklerin ardından, bugün de kortej yürüyüşü düzenlendi. Adalar mevkiinde başlayan ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yaklaşık 100 kişilik grup, mehteran eşliğinde İki Eylül Caddesi üzerinden yürümeye devam etti. Vilayet meydanında yürüyüş sona ererken, kutlama programı çeşitli sergi ve etkinlikler ile devam etti.

Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, “Anma haftasının başlangıcını Ramazan nedeniyle dün Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde başlattık. Etkinlikleri haftanın bütününe yaymak istiyoruz. Bu kapsamda bugün bir Yunus Emre Yürüyüşü gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin, mehter takımımızın, vatandaşımızın, kamugörevlilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Birazdan da valilik meydanında Yunus Emre’ye ait yayınlanmış, temin edebildiğimiz kitapların yer aldığı bir sahaf festivali açacağız” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ise hafta ile ilgili olarak, “İnsan sevgisi, Allah aşkı ile yanan Yunus Emre bugün hepimize örnek olmalı. Bu büyük değerimizi Eskişehir adına valimizin, vali yardımcımızın desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu programları hazırladık. Dilerim gençlerimize, çocuklarımıza, yunus Emre felsefesini, sevgisini iletmeye muvaffak oluruz” diye belirtti.