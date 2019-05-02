ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak, öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "5. Yunus Emre Sempozyumu" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kendisine göre Yunus Emre'nin bir ilaç olduğunu belirtti.

Bu ilaca çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Şu an tüm dünyada olup bitenlere baktığımız zaman Yunus Emre gerçekten raf ömrü geçmeyen bir ilaçtır. Şu anda bizim en büyük ihtiyacımız gönüldeki tahribatların giderilmesidir. Teknoloji geliştikçe bu ilaca daha da çok ihtiyaç duyacağız. Mükemmellik ne kadar artarsa sadelikten o kadar uzaklaşıyoruz. En büyük mükemmellik ise sadeliktir. Yunus Emre'de de biz onu görüyoruz. Onun için bizim Yunus Emre'ye çok büyük ihtiyacımız var."

Güler, Yunus Emre'nin büyük ve ölümsüz bir değer olduğunu vurgulayarak, "Sevgiyi esas alan bir büyüğümüzdür. Onun için üzerinde çok ciddi olarak durmamız gerekli. Yunus Emre'yi çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunun için de yapacağımız çalışmalarda yoğun bir derinlikle bu konunun içine girmeliyiz. Dünya teknolojide, pozitif bilimlerde çok ileriye gidebilir ama bizim sosyal bilimlerde üstünlüğümüz var. Bu anlamda da bizim sosyal bilimlere çok ağırlık vermemiz lazım." diye konuştu.

- "Yunus'un diline çok ihtiyacımız var"

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Türkçenin hakikat diline çevrilmesinde Yunus Emre'nin rolüne işaret etti.

Yunus Emre'nin eserlerinden örnekler sunan Kemikli, "Şehirleri şehir yapan, bir dil etrafında buluşmasını sağlayan şey kültürel faaliyetlerdir. Bu seneki sempozyum da Yunus'u merkeze alan bir dil inşa etme çabasındadır." ifadesini kullandı.

Kemikli, Karadeniz'in incisi Ordu'da Yunus'un dili etrafında buluşmanın anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yunus'un dili etrafında bir kültür inşa etmek, bu dil etrafında buluşmak bir fırsattır. Bu toplantılar yaşadığımız çağa, zamanın ruhuna uygun bir şekilde yeniden bu dili keşfetmemize imkan sağlayacaktır. Bu toplantılar artarak devam eder, divanlar okunur ve o dil keşfedilirse işte o zaman yaşadığımız çağa anlam verilebilecek bir değere ulaşmış olabiliriz. Bu anlamda Yunus'un diline çok ihtiyacımız var. Yunus'un diliyle tazelenmeye, Yunus'un diliyle yenilenmeye, Yunus'un diliyle yeniden kendimize gelmeye çok ihtiyacımız var."

Bu yıl "Yunus'un Dili" temasıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, yarın sona erecek.



