Yunus Emre Enstitüsünden Marneuli Gençlik Spor Kulübü’ne malzeme desteği

Yunus Emre Enstitüsü, Gürcistan’ın Marneuli kentindeki Marneuli Gençlik Spor Kulübü’ne malzeme desteğinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü, Genç Sporculara Destek Projesi kapsamında Karabak Restoran ve MÜSİAD iş birliğiyle Marneuli Gençlik Spor Kulübü futbolcularıyla bir araya gelerek malzeme desteğinde bulundu. Ziyarete katılan Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Ruslan Hacıyev, “Spor çok önemli bir alan ve Marneuli’de de sporun gelişmesini her zaman önemsiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü’nün bu yönde desteğine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, “Gürcistan’ın çok iyi futbolcuları var inşallah bu gençler de geleceğin Kaladze’leri olur. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunus Emre Enstitüsü olarak bizim desteğimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.

Milletvekili Hacıyev ve Yüksel, genç sporculara getirdikleri malzemeleri dağıtarak fotoğraf çektirdi. Sonrasında Marneuli Gençlik Spor Kulübü antrenörü Yüksel’e takımın oyuncularının imzaladığı top taktim edildi.